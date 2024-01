In einer Wohnung im Haus Voigtei 48 in Halberstadt kam es am 30. November 2023 bei Bauarbeiten zu einer Verpuffung – dabei wurden zwei Arbeiter tödlich verletzt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halberstadt. - Nach der Verpuffung, zu der es am 30. November 2023 in einem Haus in der Halberstädter Innenstadt gekommen war, ist ein weiteres Opfer zu beklagen. Ein Mann sei seinen schweren Verletzungen erlegen, bestätigt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Halberstadt auf Anfrage entsprechende Informationen der Redaktion.