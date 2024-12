Entsetzen über Instagram-Fotos Verurteilter Wilderer aus dem Harz jagt nun offenbar in Afrika Tiere

Ein Mann aus Schwanebeck im Landkreis Harz, der in erster Instanz wegen Wilderei zu einer Haftstrafe verurteilt worden ist, ballert nun scheinbar in Südafrika auf Tiere. In seiner Heimat sorgt das Fassungslosigkeit.