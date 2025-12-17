Vereine im Harz Viele Pfeilsportler treten in Halberstadt in den Wettkampf für krebskranke Kinder
Der erst vor anderthalb Jahren gegründete Dartsclub Halberstadt hat ein Herzensanliegen umgesetzt – ein mehrtägiges Turnier für den guten Zweck. Dank vieler Unterstützer ist eine beträchtliche Summe zusammengekommen.
17.12.2025, 18:30
Halberstadt. - Dass es viel Geld wird, haben alle gehofft. Dennoch sind die Mitglieder des Halberstädter Dartsclubs überrascht, wie viel sie am Ende der drei Tage für den guten Zweck eingenommen haben.