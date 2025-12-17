Der erst vor anderthalb Jahren gegründete Dartsclub Halberstadt hat ein Herzensanliegen umgesetzt – ein mehrtägiges Turnier für den guten Zweck. Dank vieler Unterstützer ist eine beträchtliche Summe zusammengekommen.

Viele Pfeilsportler treten in Halberstadt in den Wettkampf für krebskranke Kinder

Der Dartsclub Halberstadt hatte zu einem mehrtägigen Benefizturnier eingeladen – mit großem Erfolg.

Halberstadt. - Dass es viel Geld wird, haben alle gehofft. Dennoch sind die Mitglieder des Halberstädter Dartsclubs überrascht, wie viel sie am Ende der drei Tage für den guten Zweck eingenommen haben.