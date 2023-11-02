In den Magdeburger Clubs wird von Freitag bis Sonntag ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 19. bis 21. Dezember 2025 ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Café Treibgut: Die "Christmas Party" steht für das Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 35 am 19.12. ab 19 Uhr auf dem Plan. Eine Ü30 Party mit DJ Alex Ninow folgt am 20.12. ab 19 Uhr.

Moabeat: Salsa, Bachata, Timba und Cuban Vibes spielen Los Cuban Boys am 19.12. ab 20 Uhr zur Salsa Night im Moabeat am Hasselbachplatz 2.

Nachdenker: Ein "Exlibris Revival" wird am 19.12. im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 mit Musik von Woodstock bis Grunge gefeiert. Beginn ist um 20 Uhr.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 steht für den 19.12. ab 20 Uhr ein Konzert mit Kkuba102 im Kalender. Am 20.12. folgt ab 23 Uhr die "Let's Spend Together Soliparty" für das Kinderhospiz Magdeburg.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Ellen Noir: Ein "Top Secret Rave" beginnt am 19.12. um 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16. Zehn Acts sorgen für Hardtekk, Tekk, Hardtechno und Uptempo.

Prinzzclub: Ein "Blackout" mit DJ Hoff und DJ Trogam steht am 19.12. ab 22 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a auf dem Programm. Für den 20.12. hat sich ab 23 Uhr DJ Curt Powell zur "The Naughty or Nice - Christmas Club Night" mit Hip-Hop, RnB, X-Mas-Pop und Afrobeats angesagt.

Boys'n'Beats: Die "Havana Club Night" bricht am 19.12. um 23 Uhr im Queer-Club Boys'n'Beats in der Liebknechtstraße 89 an. Eine Mischung aus Pop, House und Party-Classics hat DJ Steffen Marlow für den 20.12. ab 23 Uhr mit dabei.

Buttergasse: DJ Pint liefert Hip-Hop, Deutsch Rap und Black Music zu "Back to Black" am 19.12. ab 23 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13. Bis 24 Uhr ist der Eintritt frei. "Y2K – Die ultimative Millennium Party" steht für den 20.12. ab 23 Uhr im Kalender. DJ Delorryen legt Millennium Hits, 90er und 2000er auf.

Down Town Club: Florence feiert am 19.12. ab 23 Uhr mit den Besuchern des Down Town Clubs im Breiten Weg 227 "Yolo - Die 2010er Party". Eine "Resident DJ Night" folgt am 20.12. ab 23 Uhr mit DJ Ex und DJ Vendetta, die Black und RnB, 2000er und 2010er, Charts, Deutsch-Rap und EDM spielen.

Geheimclub: "Schranz Up! 2.0" ist die Party am 19.12. ab 23 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 überschrieben. Bei "Never Stop" am 20.12. ab 23 Uhr sorgt unter anderem Junction für die passende Musik.

Factory: "Komplett krank" gastiert am 20.12. ab 22 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2.

Festung Mark: Ab 22 Uhr öffnet die Festung Mark im Hohepfortewall am 20.12. die Türen, um Mitternacht beginnt "Festung Rave - die Zweite" mit Westbam und K-Paul, Markus Kavka sowie den Sputnik Festival-DJs Branko Jet und krs.age.

Idol: Für den 20.12. ist ab 21 Uhr eine Ü-30-Party im Idol im Rennebogen 177 angesagt.

Datsche: An den Adventswochenenden öffnet die Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 42 zum Feliz NaviDatsch die Türen. Am 19.12. gibt es ab 16 Uhr Super Flüwein mit Superflu und Philipp Weise. Just Etienne legt zum Sonntagsbumms am 21.12. ab 16 Uhr auf.