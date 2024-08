Auch das kleine Stötterlingen ist nun ein Ort zum Urlaubmachen. Drei Ferienwohnungen sind in einem sanierten Fachwerkhof entstanden. Sie wurden vom Deutschen Tourismusverband auf Anhieb hoch eingestuft.

Stötterlingen. - Vor wenigen Jahren noch wäre das weitläufige Grundstück an der Dorfstraße wohl keines Blickes gewürdigt worden, so verwildert war es. Dann erwarb es Familie Daus und erweckte es aus dem Dornröschenschlaf. Nach zwei Jahren mühevoller Sanierungsarbeit ist der 1890 errichtete Vierseitenhof nun seit Ostern unter dem Namen Ilsehof in Betrieb. Mit drei Ferienwohnungen darin und zusätzlich einem Tinyhaus für Gäste im Garten.