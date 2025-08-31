Helle Räume, viel Platz und immer einen Ansprechpartner, das finden Kinder und Jugendliche in der Villa Anna Mannsfeld in Halberstadt. Jetzt ist das Projekt „Junges Wohnen“ offiziell eröffnet worden.

Villa Anna Mannsfeld bietet Jugendlichen aus ganz Sachsen-Anhalt ein Zuhause

Zur Eröffnung des „Jungen Wohnen“ in der Villa Anna Mannsfeld Halberstadt schenkte Diakonin Diana Blaszcyk-Wand diese Tafel, die sie gemeinsam mit Fynn und Hausleiter Max Schumann neben dem Eingang anbrachte.

Halberstadt. - Noch sind drei Plätze frei. Aber das ist kein Grund, die langersehnte Eröffnung dieses besonderen Wohnprojektes nicht doch endlich zu feiern. In der Villa Anna Mannsfeld in Halberstadt ist endlich wieder Leben eingezogen.