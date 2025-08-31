LIVE:
Neues Wohnprojekt in Halberstadt Villa Anna Mannsfeld bietet Jugendlichen aus ganz Sachsen-Anhalt ein Zuhause
Helle Räume, viel Platz und immer einen Ansprechpartner, das finden Kinder und Jugendliche in der Villa Anna Mannsfeld in Halberstadt. Jetzt ist das Projekt „Junges Wohnen“ offiziell eröffnet worden.
31.08.2025, 10:15
Halberstadt. - Noch sind drei Plätze frei. Aber das ist kein Grund, die langersehnte Eröffnung dieses besonderen Wohnprojektes nicht doch endlich zu feiern. In der Villa Anna Mannsfeld in Halberstadt ist endlich wieder Leben eingezogen.