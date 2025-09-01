In Zerbst wächst der Widerstand gegen Solarparks. Nach dem Nein für das Getec-Projekt stoppt der Stadtrat nun ein weiteres Photovoltaik-Vorhaben – trotz Energiebedarf.

Auf dem früheren Zerbster Militärflugplatz betreibt die Getec bereits einen Solarpark. Nun sollte ein weiterer nahe Bias hinzukommen. Doch der Stadtrat lehnt dieses und ein weiteres Projekt ab.

Zerbst/Bias - Zwischen Zerbst und Bias sollte großflächig Solarstrom produziert werden - so zumindest die Vorhaben von Investoren, die der Zerbster Stadtrat jetzt durchkreuzte. Nachdem zunächst das Projekt der Schraubenwerke abgelehnt wurde, fiel auch das Vorhaben der Getec green energy GmbH durch.