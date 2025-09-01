Energiewende Ablehnung wächst: Solarprojekt von Getec fällt im Zerbster Stadtrat durch
In Zerbst wächst der Widerstand gegen Solarparks. Nach dem Nein für das Getec-Projekt stoppt der Stadtrat nun ein weiteres Photovoltaik-Vorhaben – trotz Energiebedarf.
Aktualisiert: 01.09.2025, 14:20
Zerbst/Bias - Zwischen Zerbst und Bias sollte großflächig Solarstrom produziert werden - so zumindest die Vorhaben von Investoren, die der Zerbster Stadtrat jetzt durchkreuzte. Nachdem zunächst das Projekt der Schraubenwerke abgelehnt wurde, fiel auch das Vorhaben der Getec green energy GmbH durch.