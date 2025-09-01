Michael Ulrich ist ein geschätzter Geschichtslehrer im Schillergymnasium Calbe und könnte eigentlich im kommenden Monat in den Ruhestand gehen. Das wollen er und andere Lehrer aber nicht.

Michael Ulrich ist hier auf einem Geschichtsrundgang mit seinen Kollegen in der Kleinstadt unterwegs.

Calbe. - Es ist kaum zu glauben, aber im September wird Michael Ulrich seinen letzten Monat im Regelunterricht am Calbenser Friedrich-Schiller-Gymnasium antreten. Das teilt Janine Gasch von der Schule jetzt mit. Dabei ist der Lehrer seit der Gründung der Schule nicht nur fester Bestandteil des Kollegiums, sondern prägte als engagierter und passionierter Lehrer Generationen von Schülern, erinnert sie.