Hunderte von toten Kranichen am Stausee Kelbra, Verdachtsfälle im Kreis Stendal - die Vogelgrippe hat Sachsen-Anhalt erreicht. Wie es im Landkreis Harz aussieht.

Vogelgrippe im Anflug: Wie bereitet der Landkreis Harz sich und Geflügelzüchter vor?

Noch ist der Landkreis Harz davon verschont geblieben: Vogelgrippe-Aufräumarbeiten in Kelbra.

Halberstadt. - Die Vogelgrippe ist in Sachsen-Anhalt angekommen. Besonders die Fotos vom Stausee Kelbra schockieren die Menschen. Dutzende Kraniche waren dort an der Geflügelpest gestorben. Das Veterinäramt des benachbarten Landkreises Harz sieht sich gut vorbereitet für den Ernstfall.