Die umfangreichsten Sanierungsarbeiten seit 70 Jahren im Stendaler Dom kommen zum Abschluss. Kurz vor dem Ende machen die Archäologen eine landesbedeutende Entdeckung.

Grabungsleiterin Anja Tuschwitz erklärt Dompfarrer Markus Schütte, was bei den Bauarbeiten im Stendaler Dom gefunden wurde.

Stendal. - „Es ist der Fluch der Archäologen“, sagt Grabungsleiterin Anja Tuschwitz mit einem breiten Lächeln und Ironie in der Stimme. Nach monatelanger Arbeit ist ausgerechnet per Zufall kurz vor dem Abschluss der Sanierungsarbeiten im Stendaler Dom eine Sensation zutage getreten.