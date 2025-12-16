weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Tradition: Erfolgreiche Geflügelschau in Eggersdorf trotz Unsicherheiten

EIL
„Radikalisierung erfolgt“: Neue Details zu möglichem Anschlag auf größere Menschenmengen
„Radikalisierung erfolgt“: Neue Details zu möglichem Anschlag auf größere Menschenmengen

Tradition Erfolgreiche Geflügelschau in Eggersdorf trotz Unsicherheiten

Lange war nicht klar, ob sie überhaupt stattfindet: die Geflügelschau in Eggersdorf. Kurzfristig konnte die Veranstaltung wie gewohnt und mit vielen strahlenden Gesichtern stattfinden.

Von Klaus Dieter-Schmidt Aktualisiert: 16.12.2025, 14:03
Der stolze der Gans. Bereits zum dritten Mal schätzte Marko Kuhnert aus Schönebeck das richtige Gewicht erhielt seinen Preis vom Sponsor Hans-Joachim Engelmann.
Der stolze der Gans. Bereits zum dritten Mal schätzte Marko Kuhnert aus Schönebeck das richtige Gewicht erhielt seinen Preis vom Sponsor Hans-Joachim Engelmann. Foto: Klaus-Dieter Schmidt

Eggersdorf. - Die Eggersdorfer Geflügelzüchter freuten sich in diesem Jahr besonders auf ihre mit recht viel Erfolg durchgeführte Rassegeflügelschau, denn sie erhielten erst kurzfristig dafür die Genehmigung vom Veterinäramt. Durch die bundesweit verbreitete Geflügelpest drohte der Ausfall der Schau. Dies wäre natürlich für die Züchter ein herber Verlust. Die Arbeit eines ganzen Jahres könnte damit nicht gewürdigt werden.