Lange war nicht klar, ob sie überhaupt stattfindet: die Geflügelschau in Eggersdorf. Kurzfristig konnte die Veranstaltung wie gewohnt und mit vielen strahlenden Gesichtern stattfinden.

Der stolze der Gans. Bereits zum dritten Mal schätzte Marko Kuhnert aus Schönebeck das richtige Gewicht erhielt seinen Preis vom Sponsor Hans-Joachim Engelmann.

Eggersdorf. - Die Eggersdorfer Geflügelzüchter freuten sich in diesem Jahr besonders auf ihre mit recht viel Erfolg durchgeführte Rassegeflügelschau, denn sie erhielten erst kurzfristig dafür die Genehmigung vom Veterinäramt. Durch die bundesweit verbreitete Geflügelpest drohte der Ausfall der Schau. Dies wäre natürlich für die Züchter ein herber Verlust. Die Arbeit eines ganzen Jahres könnte damit nicht gewürdigt werden.