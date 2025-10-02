Gegen den Halberstädter AfD-Stadtrat Christian Klink laufen Ermittlungen wegen Volksverhetzung. Brisante Aussagen in Chatgruppen und Videos werfen Fragen zur politischen Haltung und möglichen strafrechtlichen Konsequenzen auf. Was dazu bereits bekannt ist.

Volksverhetzungs-Vorwurf gegen AfD-Stadtrat aus Halberstadt: Wie der Beschuldigte reagiert

Nach einer Strafanzeige ermittelt das Polizeipräsidium in Bochum gegen einen AfD-Lokalpolitiker aus Halberstadt. Nach Informationen der Redaktion handelt es sich um Stadtrat Christian Klink.

Halberstadt/Bochum. - Der Halberstädter AfD-Stadtrat Christian Klink sieht sich mit strafrechtlichen Ermittlungen konfrontiert. Das Polizeipräsidium in Bochum hat Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes gegen einen „AfD-Politiker aus Halberstadt“ auf Anfrage bestätigt. Nach Informationen der Redaktion handelt es sich um Klink, dem Volksverhetzung vorgeworfen wird. Klink selbst zeigt sich überrascht.