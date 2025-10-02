weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Strafanzeige gegen Christian Klink: Volksverhetzungs-Vorwurf gegen AfD-Stadtrat aus Halberstadt: Wie der Beschuldigte reagiert

Strafanzeige gegen Christian Klink Volksverhetzungs-Vorwurf gegen AfD-Stadtrat aus Halberstadt: Wie der Beschuldigte reagiert

Gegen den Halberstädter AfD-Stadtrat Christian Klink laufen Ermittlungen wegen Volksverhetzung. Brisante Aussagen in Chatgruppen und Videos werfen Fragen zur politischen Haltung und möglichen strafrechtlichen Konsequenzen auf. Was dazu bereits bekannt ist.

Von Dennis Lotzmann 02.10.2025, 06:00
Nach einer Strafanzeige ermittelt das Polizeipräsidium in Bochum gegen einen AfD-Lokalpolitiker aus Halberstadt. Nach Informationen der Redaktion handelt es sich um Stadtrat Christian Klink. Symbolbild: Julian Stratenschulte/dpa

Halberstadt/Bochum. - Der Halberstädter AfD-Stadtrat Christian Klink sieht sich mit strafrechtlichen Ermittlungen konfrontiert. Das Polizeipräsidium in Bochum hat Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes gegen einen „AfD-Politiker aus Halberstadt“ auf Anfrage bestätigt. Nach Informationen der Redaktion handelt es sich um Klink, dem Volksverhetzung vorgeworfen wird. Klink selbst zeigt sich überrascht.