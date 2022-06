Vor 65 Jahren im Westbus in den Ostharz

Was ist heute schon Besonderes daran, wenn Niedersachsen aus Roklum Halberstadt besuchen? Vor 65 Jahren war die Situation eine ganz andere. Erinnerungen eines damaligen Schülers.

Roklum/Halberstadt - 1953 übernahm Hauptlehrer Otto Bognitz die Leitung der Roklumer Volksschule. Er stammte aus Halberstadt und hatte bereits 1920/21 als Junglehrer in Roklum gearbeitet. Mit Kriegsbeginn 1939 musste er allerdings zur Wehrmacht, geriet 1945 in russische Gefangenschaft und wurde erst 1948 entlassen. Seit dem 1. August 1949 arbeitete er wieder an der Roklumer Schule.