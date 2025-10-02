Nach dem Tod von Bürgermeister Maik Berger (SPD) steht die Gemeinde Huy vor einer wichtigen Entscheidung. Ein neuer Bürgermeister muss gewählt werden – die Suche nach Kandidaten beginnt.

Nach Tod von Maik Berger: Wann im Huy ein neuer Bürgermeister gewählt wird

In der Gemeinde Huy (Landkreis Harz) muss der Bürgermeister neu gewählt werden.

Dingelstedt/Gemeinde Huy. - Nachdem Huy-Bürgermeister Maik Berger (SPD) aus Krankheitsgründen aus seinem Amt scheiden musste, gibt es in der Gemeinde nur Vertretungslösungen. Erst hatte die ehemalige Vorharz-Bürgermeisterin Ute Haak für drei Monate den Posten übernommen - seit 1. Juni ist Christina Eggert übergangsweise auf Abordnung des Landrats als Bürgermeisterin tätig.