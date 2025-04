Seit Jahren fordern Einwohner von Veltheim, den Gehweg an der Landesstraße 91 zu verlängern. Wie aktuell der Bearbeitungsstand im zuständigen Bauamt in Osterwieck ist.

Ein Ärgernis in Veltheim: Bislang endet der Gehweg in Höhe der Einmündung zur Trift - er soll bis zur Christian-Behrens-Straße verlängert werden.

Veltheim. - Kinder, die auf dem Grünstreifen laufen müssen, und Eltern, die den Kinderwagen nur am Straßenrand entlang manövrieren können, während sich wenige Meter daneben mächtige Sattelzüge in Richtung Hornburg schieben: So sieht die Realität an der Landesstraße 91 im Osterwiecker Ortsteil Veltheim aus. Seit Jahren fordern Anwohner und Kommunalpolitiker, diesen Missstand zu beseitigen und auch in der Hornburger Straße einen Gehweg zu bauen.