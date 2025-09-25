Immer wieder ziehen Menschen von auswärts in die Gemeinde Huy. In der Ortschaft Badersleben werden diese Neuankömmlinge auf spezielle Weise begrüßt.

In Badersleben wurden die neuen Einwohner auf besondere Weise begrüßt.

Badersleben. - 42 neue Einwohner kann Badersleben für das vergangene Jahr in seiner Statistik vorweisen. Sie alle waren eingeladen zum Neu-Badersleber-Empfang, der kürzlich stattfand. Eine Tradition, die bewusst ins Leben gerufen wurde.

„Einmal im Jahr begrüßen wir unsere Neuen im Deutschen Haus“, berichtet Ortsbürgermeister Olaf Beder (parteilos) im Namen des Ortschaftsrats und dankt Familie Kosinski für das stete zur Verfügungstellen der Räumlichkeiten.

Neu-Baderslebenern das Einleben in der neuen Heimat erleichtern

17 Zuzügler waren der Einladung gefolgt und erfuhren auf diesem Weg alles Wichtige zum Ort, zu den hier ansässigen Vereinen und anderes mehr. „Das ist unsere Art der Willkommenskultur, die schon seit Jahren erfolgreich praktiziert wird, um den neuen Einwohnern ein reibungsloses Einleben zu ermöglichen“, so Beder.

Nach der kurzen Vorstellungsrunde gibt es außerdem Kaffee und Kuchen und die Möglichkeit, sich auszutauschen sowie Verbindungen und Kontakte zu knüpfen.