Öffentlicher Personennahverkehr Warum Busse und Straßenbahnen im Harzkreis nicht bestreikt werden
Während am Freitag (27. Februar) vielerorts in Sachsen-Anhalt Busse und Straßenbahnen bestreikt werden, rollen letztere im Harzkreis ohne streikbedingte Einschränkungen. Das steckt dahinter.
26.02.2026, 12:53
Landkreis Harz. - Die Harzer können – mit Blick auf Busse und Straßenbahnen im öffentlichen Nahverkehr – am Freitag, 27. Februar, entspannt bleiben: Während der Nahverkehr in Halle und Magdeburg bestreikt wird, rollt er im Harzkreis ohne Einschränkungen.