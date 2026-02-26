weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Weitere Einschränkungen auf Bahnstrecke Magdeburg - Burg: Für Neubau von Stellwerk in Gerwisch bleibt Bahnübergang in Gerwisch für Monate dicht

Nach Stellwerksbrand in Gerwisch Einschränkungen auf Bahnstrecke Burg - Magdeburg: Bahnübergang bleibt für Monate dicht

Die Regionalbahn 40 und der Regionalexpress 1 sollen jetzt wieder zwischen Magdeburg und Burg nach regulärem Plan rollen. Das durch einen Brand beschädigte Stellwerk in Gerwisch wird durch einen Neubau ersetzt. Dafür wird ein Bahnübergang für Monate geschlossen.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 26.02.2026, 15:15
Das Stellwerk in Gerwisch ist in den vergangenen Wochen abgerissen worden.
Das Stellwerk in Gerwisch ist in den vergangenen Wochen abgerissen worden. Foto: Franziska Stawitz

Gerwisch - Die Rückkehr zum Normalbetrieb auf der Strecke zwischen Magdeburg und Burg steht kurz bevor. Seit dem Stellwerksbrand in Gerwisch ist der Zugverkehr erheblich beeinträchtigt. Jetzt kommt es zu einer Einschränkung, die Bewohner in Gerwisch betrifft. Später trifft es Fahrgäste vom RE1 und von der RB40.