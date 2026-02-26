Die Regionalbahn 40 und der Regionalexpress 1 sollen jetzt wieder zwischen Magdeburg und Burg nach regulärem Plan rollen. Das durch einen Brand beschädigte Stellwerk in Gerwisch wird durch einen Neubau ersetzt. Dafür wird ein Bahnübergang für Monate geschlossen.

Einschränkungen auf Bahnstrecke Burg - Magdeburg: Bahnübergang bleibt für Monate dicht

Das Stellwerk in Gerwisch ist in den vergangenen Wochen abgerissen worden.

Gerwisch - Die Rückkehr zum Normalbetrieb auf der Strecke zwischen Magdeburg und Burg steht kurz bevor. Seit dem Stellwerksbrand in Gerwisch ist der Zugverkehr erheblich beeinträchtigt. Jetzt kommt es zu einer Einschränkung, die Bewohner in Gerwisch betrifft. Später trifft es Fahrgäste vom RE1 und von der RB40.