Es darf ruhig ein wenig Nationalstolz sein: Der Kreistag hat in seiner Mai-Sitzung beschlossen, die öffentlichen Gebäude der Kreisverwaltung - darunter 42 Schulen mit Deutschland- und Europafahne zu beflaggen.

Landkreis Harz. - Der Harzkreis zeigt Flagge: Vor den neun Dienstgebäuden und 42 Schulstandorten in seiner Trägerschaft sollen künftig sowohl die deutsche als auch die europäische Flagge permanent im Wind wehen. Das haben die Kreistagsmitglieder in ihrer Sitzung am Mittwoch, 14. Mai, bei zwei Enthaltungen einstimmig beschlossen.