Das Unternehmen Epcan soll in den Halberstädter Ortsteilen sowie Ortsteilen der Stadt Osterwieck ein flächendeckendes Glasfasernetz aufbauen. Die Anwohner werden kostenlos angebunden und bekommen jetzt mehr Zeit, sich dafür anzumelden.

Warum die Firma Epcan in Halberstadt und Osterwieck die Anmeldefrist für Glasfaser verlängert

Halberstadt/Osterwieck. - Wer in den Orten rund um Halberstadt sowie im Raum Osterwieck von einem kostenlosen Glasfaseranschluss der in Vreden ansässigen Firma Epcan profitieren will, musste bis zum 20. Juli Nägel mit Köpfen machen. Bis zu diesem Termin lief die sogenannte Nachfragebündelung als Planungsgrundlage für den Ausbau. Nun verlängert das Unternehmen, das mit Förderung von Land und Bund baut, diese Frist bis Ende August. Warum Epcan diesen Schritt geht.