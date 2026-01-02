weather schneeregenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Besondere Hobbys im Harz: Warum ein Halberstädter Geistlicher so gern Schottenrock trägt

Wenn er Urlaub hat, ist Christian Bier durchaus auch privat im Kilt unterwegs. Der Halberstädter hat eine besondere Bindung zu Schottland. Die schlägt sich auch musikalisch nieder: Bier ist Chef der zur Stadtgemeinde gehörenden Dudelsackgruppe Cathedral Pipes & Drums.

Von Sabine Scholz 02.01.2026, 10:45
Die Cathedral Pipes & Drums sind ein besonderer Zweig der Kirchenmusik in Halberstadt. Zum Einläuten des Advents führen sie die Besucher in den Dom und spielen dort auch auf. Links Pipe Major Christian Bier, rechts Pipe Sergeant Conny Rosenberger.
Die Cathedral Pipes & Drums sind ein besonderer Zweig der Kirchenmusik in Halberstadt. Zum Einläuten des Advents führen sie die Besucher in den Dom und spielen dort auch auf. Links Pipe Major Christian Bier, rechts Pipe Sergeant Conny Rosenberger. Foto: Ulrich Schrader

Halberstadt. - Es sind besondere Klänge. Nicht zu überhören. Wenn die Cathedral Pipes & Drums aufspielen, strömen die Menschen zum Klang der Dudelsäcke. Ein Phänomen, das den Halberstädter Christian Bier besonders freut.