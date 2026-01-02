Besondere Hobbys im Harz Warum ein Halberstädter Geistlicher so gern Schottenrock trägt
Wenn er Urlaub hat, ist Christian Bier durchaus auch privat im Kilt unterwegs. Der Halberstädter hat eine besondere Bindung zu Schottland. Die schlägt sich auch musikalisch nieder: Bier ist Chef der zur Stadtgemeinde gehörenden Dudelsackgruppe Cathedral Pipes & Drums.
02.01.2026, 10:45
Halberstadt. - Es sind besondere Klänge. Nicht zu überhören. Wenn die Cathedral Pipes & Drums aufspielen, strömen die Menschen zum Klang der Dudelsäcke. Ein Phänomen, das den Halberstädter Christian Bier besonders freut.