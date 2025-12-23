Der Oebisfelder Verein Castrum erhält eine Spende von der LSW Holding, mit der das kulturelle Programm der Stadt weiterhin vorangebracht werden soll.

Der Verein Castrum kann sich über eine Spende für die Vereinsarbeit freuen

Dr. Frank Kästner (r.) überreichte den Spendenscheck in Höhe von 2.000 Euro an Oliver Wolf vom Verein Castrum in Oebisfelde.

Oebisfelde. - Mit viel Engagement, Kreativität und einem starken ehrenamtlichen Fundament prägt der Verein Castrum seit Jahren das kulturelle Leben in Oebisfelde. Ob Brettspieltage, Open-Quiz-Nights, Nachtwächterführungen, Krimidinner oder die Burgweihnacht – das vielfältige Veranstaltungsprogramm spricht Menschen aller Altersgruppen an und ist weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebt.

Umfangreiches Jahresprogramm dank ehrenamtlicher Arbeit

Gerade erst am zweiten Adventswochenende verwandelte der Verein den Burghof wieder in eine stimmungsvolle Kulisse für die Oebisfelder Burgweihnacht. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, die historische Atmosphäre zu genießen. Viele der Veranstaltungen des Vereins sind regelmäßig innerhalb kurzer Zeit ausverkauft – ein Zeichen für den großen Zuspruch in der Region.

Dies könnte Sie auch interessieren: Das Ehrenamt als Retter in der Not

Hinter dem umfangreichen Jahresprogramm steht eine intensive ehrenamtliche Arbeit. Planung, Organisation und Durchführung der Veranstaltungen erfordern viel Zeit, Verlässlichkeit und Einsatzbereitschaft. „Dieses Angebot lässt sich nur durch engagierte Helfer stemmen“, betont Vereinsvorsitzender Oliver Wolf. Der Verein sei daher jederzeit offen für neue Unterstützer, die sich aktiv einbringen möchten.

Lesen Sie auch: Was reizt die beiden Oebisfelder am Ehrenamt?

Unterstützung durch Spender wichtig für die Planungssicherheit von Kulturarbeit

Eine finanzielle Unterstützung erhielt Castrum nun in Höhe von 2.000 Euro durch die LSW Holding. Die Spende soll dazu beitragen, das kulturelle Angebot weiter aufrechtzuerhalten und neue Projekte zu ermöglichen. Vereinsvorsitzender Wolf zeigte sich dankbar für die Anerkennung der geleisteten Arbeit und hob hervor, wie wichtig solche Beiträge für die langfristige Planungssicherheit ehrenamtlicher Kulturarbeit sind.

Verpassen Sie nicht: Familie, Beruf, Ehrenamt: Christiane Schütrumpf aus Oebisfelde macht's einfach

Castrum versteht sich als lebendiger Treffpunkt für Kultur, Begegnung und gemeinschaftliches Erleben. Mit seinem kontinuierlichen Engagement leistet der Verein einen wichtigen Beitrag zur Attraktivität Oebisfeldes und zeigt, welchen Stellenwert Ehrenamt und kulturelle Vielfalt für das Zusammenleben vor Ort haben.