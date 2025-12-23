Ganz besonders stimmungsvoll ist die diesjährige Weihnachtsfeier der Rätzlinger Senioren mit Programm der Kinder aus dem Ort.

Die Senioren feiern in der goldenen Gans und bekommen kleine Nikoläuse zu Besuch

Die Kita- und Grundschulkinder haben eine besondere Überraschung für die Senioren mitgebracht: Ein kleines Programm aus adventlichen Gedichten und Liedern.

Rätzlingen. - Rätzlinger Senioren verbrachten kürzlich einen stimmungsvollen Nachmittag bei ihrer diesjährigen Weihnachtsfeier im Saal der Gaststätte „Goldene Gans“. In festlich geschmücktem Ambiente kamen zahlreiche Gäste zusammen, um gemeinsam die Vorweihnachtszeit zu genießen.

Kaffee, Kuchen und Adventsprogramm

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Neben einem leckeren Essen wurde bei Kaffee und Kuchen gemütlich beisammen gesessen. Die Kuchen wurden von den Rätzlinger Vereinen gesponsert, wofür es großen Dank und viel Anerkennung gab. Die angenehme Atmosphäre lud zu Gesprächen, Erinnerungen und fröhlichem Beisammensein ein.

Lesen Sie auch: Im Flecken Weferlingen und in Rätzlingen schaut der Weihnachtsmann vorbei

Ein besonderer Höhepunkt des Nachmittags war auch in diesem Jahr das liebevoll gestaltete Programm der Kinder. Schulkinder, Schüler der Musikschule sowie Kindergartenkinder überraschten die Senioren mit Liedern, Gedichten und musikalischen Beiträgen. Die Darbietungen waren so herzlich vorgetragen, dass bei manchem Gast die Tränen der Rührung flossen.

Zum Abschluss ein Dank an alle Erzieher und Lehrer für das Programm

Ein besonderes Dankeschön richtete Frau Bade an die Kinder sowie an die Erzieher und Lehrer, die mit großem Engagement und viel Herzblut diesen bewegenden Programmpunkt vorbereitet hatten und damit den Senioren eine große Freude bereiteten.

Dies könnte Sie auch interessieren: Neuer Name für alte Schule: In Rätzlingen wird jetzt in der Lindengrundschule gelernt

Zum Abschluss übermittelten Bettina Klinnert und Monika Bade allen Anwesenden herzliche Weihnachtsgrüße sowie die besten Wünsche für ein gesundes und glückliches Jahr 2026.