Der gebürtige Schlanstedter/Huy Matthias Estermann ist vor knapp 30 Jahren in die Schweiz ausgewandert. Ein Gespräch über seine Beweggründe und Erlebnisse.

Ausgewandert in die Schweiz

Matthias Estermann lebt seit Ende der 1990er Jahre in der Schweiz, wo er unter anderem als Busfahrer und Reiseleiter tätig ist.

Schlanstedt. - „Geboren bin ich ein Weigl, zwischendurch hieß ich dann Groß - und so kennt man mich eigentlich in Schlanstedt auch immer noch“, erzählt Matthias Estermann. Der heute 54-Jährige lebt seit knapp 30 Jahren in der Schweiz, wo er anderen Ausgewanderten hilft. Wie es dazu kam?