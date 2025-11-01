Wer Zoobesuche liebt, sollte den 2. November nicht verpassen. Dann gibt es erstmals in Sachsen-Anhalt einen Landeszootag. Auch Halberstadts Tiergarten macht mit. Dessen Chef David Neubert erklärt, warum - und was die Besucher erwartet.

Halberstadt. - Herr Neubert, der Tiergarten Halberstadt macht mit beim Landeszootag. Warum?

David Neubert: Weil wir Mitglied im Landeszooverband sind.

Das ist alles?

Natürlich nicht. Wir haben ja ein Anliegen als Zoos. Wir wollen zeigen, welche Aufgaben wir erfüllen und warum zoologische Einrichtungen so wichtig sind.

Halberstadts Tiergartenchef David Neubert mit einem Frettchen auf dem Arm. Foto: Tiergarten Halberstadt

Das wären?

Artenschutz, Bildung, Forschung, natürlich Erholung rund um ein Naturerlebnis. Das setzt jede der 20 Mitgliedseinrichtungen mit eigenen Schwerpunkten um.

Es gibt freien Eintritt?

Ja und nein. Ja für alle, die eine Jahreskarte besitzen, nein für alle anderen. Wir wollen an dem Tag uns als Gemeinschaft für die breite Masse präsentieren und unseren treuen Besuchern auch andere Einrichtungen mit anderen Themen näher bringen. Wer zum Beispiel eine Jahreskarte für Ascherslebens Zoo oder Weißenfels Heimatnaturgarten oder den Schmetterlingspark Wittenberg besitzt, kommt kostenlos bei uns rein. Unsere Jahreskarteninhaber können andere Zoos kostenlos besuchen - von Magdeburg über Halle, Bitterfeld, Dessau oder Lützen. Es gibt eine sehr vielfältige Zoolandschaft in Sachsen-Anhalt, auch das wollen die Einrichtungen zeigen.

Bieten Sie den Gästen Besonderes am 2. November?

Es wird Schaufütterungen geben, bei denen wir zwei Tierarten näher bringen werden. Einmal um 13 Uhr und einmal 13.30 Uhr. Wir möchten natürlich auch, dass alle Besucher unser passives Bildungsangebot nutzen mit zahlreichen Beschilderungen an und neben den Gehegen und selbstständig unsere wunderschöne Einrichtung aktiv selbst entdecken.

Diese Zoos im Land sind dabei