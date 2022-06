Warum Klostersanierung in Halberstadt besonders nachhaltig ist

Mit Spaten und Spitzhacke ist symbolisch die Sanierung des Burchardi-Klosterhofs in Halberstadt gestartet. Ein Vorhaben, das seit 2015 geplant wird.

Halberstadt - Die Erdklumpen fliegen nur so, als am Donnerstagmorgen drei Männer und eine Frau den symbolischen ersten Spatenstich für den Baustart auf dem BurchardiKlosterhof vollziehen. So schwungvoll war das Projekt auch gestartet – allerdings schon 2015.