Warum noch Hoffnung für Gymnasium in Osterwieck bleibt

Osterwieck - Die Nachricht nahm in Osterwieck schon Stunden vor der Kreistagssitzung am Mittwoch ihren Lauf: Das Landesschulamt will im Zuge der Schulentwicklungsplanung den Fortbestand des Fallstein-Gymnasiums nicht genehmigen (Volksstimme berichtete gestern). Der Landkreis schlägt deshalb die Umwandlung in eine Gemeinschaftsschule zum Sommer 2023 vor. Die Schule müsste diese Umwandlung aber selbst beschließen.