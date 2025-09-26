Am Stadtrand gelegen, ist die Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Halberstadt ein bisschen aus dem Blick geraten. Mit neuen Angeboten will die Einrichtung wieder attraktiver werden.

Warum und wie die Halberstädter Kita „Sonnenschein“ auf neue Konzepte setzt

Halberstadt. - Von außen sieht man der Kita „Sonnenschein“ in Halberstadt nicht an, was sie besonders macht. Ein aus DDR-Zeiten stammender zweckmäßiger Bau, vor einigen Jahren umfassend saniert. Doch innen wird es spannend.