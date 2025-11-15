Ab dem 17. November wird die Kreuzung am Holzmarkt in Halberstadt komplett für den Autoverkehr gesperrt. Bis zum 28. November werden alle vier hier mündenden Straßen zu Sackgassen. Warum das am Ende auch eine Neuerung für Fußgänger bringen wird.

Eine Straßenbahn der HVG fährt vom Holzmarkt kommend die Heinrich-Julius-Straße Halberstadts hoch. Ab 17. November ist der komplette Kreuzungsbereich in der Innenstadt für Kraftfahrzeuge gesperrt - die Straßenbahn fährt weiterhin.

Halberstadt. - Diese Kreuzung ist eines der Herzstücke innerstädtischen Verkehrs in Halberstadt. Ab Montag, 17. November, gibt es - anders als für die Straßenbahn - für Autofahrer hier kein Durchkommen mehr, der Holzmarkt wird von allen vier Seiten gesperrt. Bis zum 28. November wird gebaut - aber nicht an den Fahrbahnen.