Über acht Wochen nach einem schweren Wasserrohrbruch kann eine Magdeburger Grundschule weiterhin nur notversorgt werden. Die Reparatur gestaltet sich schwierig.

Zwei Monate nach Havarie: Magdeburger Grundschule weiter nur notversorgt

Anfang September 2025 hatte es in Magdeburg einen schweren Wasserrohrbruch gegeben.

Magdeburg. - Auch zwei Monate nach dem schweren Rohrbruch in Magdeburg-Rothensee klafft immer noch ein großes Loch am August-Bebel-Damm. In Höhe der Hem-Tankstelle war eine Hauptleitung geplatzt. Über drei Millionen Liter Trinkwasser hatten sich sprudelnd auf die Straße und umliegende Grundstücke ergossen.