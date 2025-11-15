weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Schwierige Reparatur von Wasserleitung: Zwei Monate nach Havarie: Magdeburger Grundschule weiter nur notversorgt

Über acht Wochen nach einem schweren Wasserrohrbruch kann eine Magdeburger Grundschule weiterhin nur notversorgt werden. Die Reparatur gestaltet sich schwierig.

Von Stefan Harter 15.11.2025, 07:20
Anfang September 2025 hatte es in Magdeburg einen schweren Wasserrohrbruch gegeben.
Anfang September 2025 hatte es in Magdeburg einen schweren Wasserrohrbruch gegeben. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Auch zwei Monate nach dem schweren Rohrbruch in Magdeburg-Rothensee klafft immer noch ein großes Loch am August-Bebel-Damm. In Höhe der Hem-Tankstelle war eine Hauptleitung geplatzt. Über drei Millionen Liter Trinkwasser hatten sich sprudelnd auf die Straße und umliegende Grundstücke ergossen.