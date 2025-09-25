Perlen der Chormusik - unter diesem Motto agieren seit einigen Jahren Sänger aus ganz Deutschland gemeinsam im Kloster Michaelstein. Das hat viel mit einem Halberstädter zu tun.

Was Chorsänger aus ganz Deutschland in Kloster Michaelstein vorhaben

Einzug der Sänger in die Musikscheune im Kloster Michaelstein.

Halberstadt/Michaelstein. - Am 5. Oktober ist es wieder soweit, dann werden „Perlen der Chormusik“ im Kloster Michaelstein präsentiert. Eine Veranstaltung, die seit zehn Jahren einmal im Jahr Sänger aus ganz Deutschland in den Harz lockt. Was das mit Klaus-Jürgen Teutschbein zu hat.