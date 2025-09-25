weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
In Schopsdorf ist das ganze Jahr Halloween – dank „Hexe“ Heike Ebner. Auch 2025 verwandelt sie mit vielen Helfern ein 32-Meter-Zelt in eine riesige Geisterwelt. Besucher dürfen sich am 25. Oktober auf Grusel, Spaß und Sammlerstücke freuen.

25.09.2025, 16:20
Im Wintergarten bei Heike Ebner in Schopsdorf tummeln sich schaurige Gestalten.
Im Wintergarten bei Heike Ebner in Schopsdorf tummeln sich schaurige Gestalten. Foto: Mike Fleske

Schopsdorf - Bei Heike Ebner in Schopsdorf ist eigentlich immer Halloween. Die Frau, die sich selbst „Hexe Heike“ nennt, steckt schon das ganze Jahr über in der Planung – nicht irgendeiner Party, sondern für einen der größten Gruselparcours im Landkreis. Nun läuft der Countdown: Am 25. Oktober öffnet das große Schopsdorfer Halloweenfest wieder seine Türen.