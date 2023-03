Hessen - Als Udo Fischer vorige Woche in der Volksstimme einen Beitrag über das wohl kaum noch zu rettende historische Torbogenhaus im Wegelebener Ortsteil Adersleben las, griff er zum Telefon und klingelte in der Redaktion an. Mit einer Portion Unverständnis, dass dieses von der Kommune vor über 20 Jahren an einen Privatmann verkaufte Wahrzeichen des Dorfes dermaßen verfallen konnte. Und um nach Hessen einzuladen und dort zu zeigen, dass man auch mit verhältnismäßig wenig Mitteln ein Objekt wenigstens sichern kann. „Wenn man für alle Arbeiten einen Handwerker braucht, sollte man freilich die Finger davon lassen. Wenn man aber viel selbst machen kann und Freude daran hat, warum denn nicht …“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.