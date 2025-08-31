Heimatgeschichte im Harz Was eine Museumsgründung, ein Stadtführer und viele Plakate in Halberstadt miteinander verbindet

Durch das Projekt „Offene jüdische Häuser – Zu Gast bei…“ wird Halberstädter Geschichte auf besondere Weise lebendig. Jeder ist willkommen um zuzuhören, selbst zu erzählen und zu Erinnerungen beizutragen. Auch diesmal, wenn am 14. September 2025 das Jahr 1905 im Fokus steht.