Heimatgeschichte im Harz Was eine Museumsgründung, ein Stadtführer und viele Plakate in Halberstadt miteinander verbindet
Durch das Projekt „Offene jüdische Häuser – Zu Gast bei…“ wird Halberstädter Geschichte auf besondere Weise lebendig. Jeder ist willkommen um zuzuhören, selbst zu erzählen und zu Erinnerungen beizutragen. Auch diesmal, wenn am 14. September 2025 das Jahr 1905 im Fokus steht.
31.08.2025, 15:45
Halberstadt. - Es finden sich interessante Einträge im Halberstädter Adressbuch von 1905. Warum wohl ein Dampfkesselüberwachungsverein notwendig war? Fragen, die am Rande der Vorbereitung auf die diesjährige Aktion der offenen jüdischen Häuser auftauchen. Doch im Fokus steht anderes.