Ein Unglück kommt selten allein. Das wissen nun die Anwohner der Doris-Korste-Straße in Halberstadt. Die Stadtwerke müssen sich nun gegen Kritik am Notfallmanagement wehren.

Doppelter Wasserrohrbruch in Halberstadt: Anwohner sind auf Stadtwerke sauer

Gleich zweimal musste die Firma ABG anrücken, um einen Wasserrohrbruch in der Doris-Korte-Straße zu reparieren.

Halberstadt. - Innerhalb von 24 Stunden gleich zweimal ein Rohrbruch in der Hauptleitung. Das kommt selten vor, kann aber passieren. Geschehen ist dies nun in Halberstadt und einige Anwohner sparen nicht mit Kritik an den Stadtwerken. Auch die Bauarbeiter bekamen den Unmut zu spüren.