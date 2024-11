Ab Januar sind die Halberstadtwerke Strom-Grundversorger in den Ortsteilen Halberstadts. Welchen Service das Unternehmen bieten will.

Strom: Halberstadtwerke werden Grundversorger in Ortsteilen - was das für Kunden bedeutet

Halberstadt. - Was in der Stadt schon lange Usus ist, wird ab Januar auch für die Ortsteile Normalität: Die Halberstadtwerke sind dann Grundversorger im Strom in Aspenstedt, Athenstedt, Langenstein samt Böhnshausen sowie Sargstedt und Ströbeck mit Mahndorf.