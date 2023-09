Spannend wird das kommende Wochenende für alle Freunde der Orgelmusik. Was zum 9. Orgeltag in Halberstadt geplant ist.

Halberstadt - Eingebettet in die „Nacht der Kirchen“ findet auch in diesem Jahr zum neunten Mal der Halberstädter Orgeltag statt, informiert Carmen Presch vom Förderkreis Musik am Dom Halberstadt.

Der diesjährige Orgeltag findet wieder an zwei Tagen statt. Das Programm am Samstag, 9. September, beginnt mit einer Orgelführung um 10.30 Uhr am Südeingang der Halberstädter Martinikirche und endet um 12 Uhr im Dom mit Beginn der Mittagsmusik. Am Abend erwartet laut presch die Besucher ein besonderes Highlight. Eingebettet in die Nacht der Kirchen unter dem Thema „Liebe“ können Orgelliebhaber auf dem Orgelweg in alle sieben Kirchen der Stadt wandern und den Klängen der königlichen Instrumente lauschen sowie deren Geschichte und Geschichtchen erfahren. Die Rundgänge würden um 20 Uhr starten. Startpunkt ist die Moritzkirche und den Abschluss bildet der Dom. Im halben Stundentakt geht es zu den verschiedenen Orgeln, dort erhalten die Gäste Informationen über die Orgeln und es erklingen kleine musikalische Programme. In der Martinikirche gibt es im Weinlokal auf der Orgelempore Liebeserklärungen.

Am Sonntag, 10. September, würden ab 11 Uhr Ad hoc-Orgelführungen in Dom, Martinikirche und beim John-Cage-Projekt angeboten. Der Besuch aller Veranstaltungen im Rahmen des 9. Orgeltages in Halberstadt sind kostenlos, Spenden seien willkommen so Carmen Presch.

Anlass diesen Tag in Halberstadt zu begehen, war die öffentliche Vorstellung des Orgelprojektes am Dom „Durch die Orgel Licht“ am Deutschen Orgeltag und zugleich Tag des offenen Denkmals im September 2015. Seitdem sammelt der Förderkreis Spenden für die geplante Sanierung der Domorgel.