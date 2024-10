Harzer Gebäck-Tradition zur Weihnachtszeit So schmeckt Weihnachten: Was den Halberstädter Domstollen zu einer besonderen Köstlichkeit im Advent macht

Ein untrügliches Zeichen dafür, dass Weihnachten naht: In Halberstadt wird der Domstollen in den Dom eingelagert. Vorab verrät Bäckermeister Peter Potratz, was das Gebäck so besonders macht, warum es ausgerechnet im Keller der Harzer Sehenswürdigkeit lagert und ab wann es gekostet werden kann.