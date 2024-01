Postenwechsel in der Verbandsgemeinde Vorharz

Die komplette Sanierung der Grundschule in Wegeleben war für Ute Pesselt in den vergangenen Jahren ein Schwerpunkt ihrer Arbeit als Verbandsgemeinde-Bürgermeisterin.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Vorharz. - Nach 14 Jahren beruflichem Einsatz als Vorharzer Verbandsgemeinde-Bürgermeisterin wird Ute Pesselt am Freitag, 12. Januar, in Wegeleben aus ihrem Amt verabschiedet. „Für mich war es eine besondere, aber vor allem auch schöne Zeit, die von Herausforderungen an mich persönlich geprägt war, wie ich sie mir kaum vorstellen konnte“, sagte die 63-Jährige.