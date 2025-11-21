Polizei und Feuerwehr rückten am frühen Freitagmorgen in die Gemeinde Möser aus. Ein brennender Pkw wurde in Lostau entdeckt. Was jetzt ermittelt wird.

Polizei und Feuerwehr rückten zu einem brennenden Auto in Lostau aus.

Lostau. - Feuerwehr und Polizei sind am frühen Freitagmorgen zu einem brennenden Auto in Lostau ausgerückt. Wie die Beamten mitteilen, wurden sie gegen 3 Uhr morgens über ein in Flammen stehendes Fahrzeug auf einem Grünstreifen informiert. Dieses sei einem anderen Autofahrer beim Durchfahren des Dorfes aufgefallen.