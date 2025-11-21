Polizeieinsatz am frühen Morgen Mysteriöser Autobrand in Lostau gibt Rätsel auf: Pkw-Wrack beschlagnahmt
Polizei und Feuerwehr rückten am frühen Freitagmorgen in die Gemeinde Möser aus. Ein brennender Pkw wurde in Lostau entdeckt. Was jetzt ermittelt wird.
21.11.2025, 14:30
Lostau. - Feuerwehr und Polizei sind am frühen Freitagmorgen zu einem brennenden Auto in Lostau ausgerückt. Wie die Beamten mitteilen, wurden sie gegen 3 Uhr morgens über ein in Flammen stehendes Fahrzeug auf einem Grünstreifen informiert. Dieses sei einem anderen Autofahrer beim Durchfahren des Dorfes aufgefallen.