weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Polizeieinsatz am frühen Morgen: Mysteriöser Autobrand in Lostau gibt Rätsel auf: Pkw-Wrack beschlagnahmt

Polizeieinsatz am frühen Morgen Mysteriöser Autobrand in Lostau gibt Rätsel auf: Pkw-Wrack beschlagnahmt

Polizei und Feuerwehr rückten am frühen Freitagmorgen in die Gemeinde Möser aus. Ein brennender Pkw wurde in Lostau entdeckt. Was jetzt ermittelt wird.

Von Henning Paul 21.11.2025, 14:30
Polizei und Feuerwehr rückten zu einem brennenden Auto in Lostau aus.
Polizei und Feuerwehr rückten zu einem brennenden Auto in Lostau aus. Symbolbild: Carsten Rehder/dpa

Lostau. - Feuerwehr und Polizei sind am frühen Freitagmorgen zu einem brennenden Auto in Lostau ausgerückt. Wie die Beamten mitteilen, wurden sie gegen 3 Uhr morgens über ein in Flammen stehendes Fahrzeug auf einem Grünstreifen informiert. Dieses sei einem anderen Autofahrer beim Durchfahren des Dorfes aufgefallen.