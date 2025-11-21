Lehrermangel in Stendal: Die Ganztagsgrundschule muss ihr Betreuungsangebot für Kinder einschränken. Die Rektorin erklärt gegenüber der Volksstimme die Hintergründe.

Stendal. - Die Ganztagsgrundschule an der Goethestraße in Stendal muss ihr Betreuungsangebot einschränken. Schulleiterin Petra Richter erklärt der Volksstimme die Gründe und was dieser Schritt für Eltern und Kinder bedeutet. Gleichzeitig werden bei der Stadt hinter verschlossenen Türen rechtliche Schritte diskutiert.