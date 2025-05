Weltrekord im Rückwärtsfahren Spektakuläre Lkw-Aktion führt nach Halberstadt zu Daimler Truck

Es ist eine verrückte Idee. Aber wer einmal Rekorde inne hatte, will sie wieder. Deshalb steht am 4. Juni eine spektakuläre Aktion im Motorpark Oschersleben an - die am Ende bis Halberstadt führen wird. Auf dieser Strecke kann man zusehen.