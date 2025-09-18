weather regenschauer
Halberstadt
  4. Halberstadts WGH baut Aufzüge – mehr Komfort für Mieter, aber nicht für alle

In Halberstadt tut sich was: Die Wohnungsbaugenossenschaft (WGH) setzt weiter auf Komfort und Barrierefreiheit. Mit  Fassadengestaltung und neuen Aufzügen verändert sich das Stadtbild sichtbar. Doch nicht alle Mieter profitieren davon.

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 18.09.2025, 15:37
Die Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt lässt an ihrem Wohnblock in der Quedlinburger Straße bauen.
Die Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt lässt an ihrem Wohnblock in der Quedlinburger Straße bauen. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Die farbigen Streifen fallen als erstes ins Auge, auch wenn noch Gerüste an den vier Eingängen dieses Wohnhauses an der Kreuzung Quedlinburger/Erich-Weinert-Straße stehen. Die Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt (WGH) arbeitet weiter konsequent an der Umsetzung eines ihrer Ziele.