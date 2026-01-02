weather schneeregenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Freundschaft mit Sport-Legende: Radsport-Idol Täve Schur: Überraschungsbesuch aus Genthin zum Jahreswechsel

EIL
Tödlicher Unfall mit Feuerwerk: Jugendlicher stirbt bei Silvesterfeier in Born
Tödlicher Unfall mit Feuerwerk: Jugendlicher stirbt bei Silvesterfeier in Born

Freundschaft mit Sport-Legende Radsport-Idol Täve Schur: Überraschungsbesuch aus Genthin zum Jahreswechsel

Genthiner Schokolade und herzliche Grüße: Karl-Heinz Koszior besuchte zum Jahresende die Radsportlegende Gustav-Adolf „Täve“ Schur in Heyrothsberge.

Von Mike Fleske 02.01.2026, 16:20
Karl-Heinz Koszior mit seiner 'Partnerin Heidi Hinze aus Genthin bei Täve Schur in Hyrothsberge.
Karl-Heinz Koszior mit seiner 'Partnerin Heidi Hinze aus Genthin bei Täve Schur in Hyrothsberge. Foto: Karl-Heinz Koszior

Genthin/Heyrothsberge - Es ist eine Tradition, die Karl-Heinz Koszior am Herzen liegt. Zum Jahreswechsel machte sich der Genthiner Dachdeckermeister im Ruhestand mit seiner Partnerin Heidi Hinze auf den Weg nach Heyrothsberge, um seinem langjährigen Freund Gustav-Adolf „Täve“ Schur einen Besuch abzustatten. Im Gepäck: Genthiner Schokolade und kleine Geschenke aus dem Jerichower Land.