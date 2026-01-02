11.000 Kilometer, fünf Monate und unvergessliche Erlebnisse – Weltenradler Thomas Meixner nimmt seine Zuhörer mit auf eine faszinierende Reise durch den hohen Norden Europas.

Abenteuer pur: Mit dem Fahrrad bis in die Arktis - und die Zuhörer sind live dabei

Von Bitterfeld-Wolfen aus radelte Thomas Meixner bis zum Nordkap - nun nimmt er Interessierte mit auf seine abenteuerliche Reise durch Skandinavien.

Steutz - Ob quer durch Afrika, die Seidenstraße entlang oder von Alaska bis nach Feuerland - der gebürtige Wolfener Thomas Meixner hat schon auf vielen Routen die Welt erkundet, und das stets mit dem Fahrrad. Anfang April schwang sich der 60-Jährige nun erneut in den Sattel, um den hohen Norden Europas zu erkunden.

Mit seinem neuen Expeditionsrad, das er wie Don Quichottes Pferd auf den Namen „Rosinante“ taufte, durchquerte Thomas Meixner Polen und das Baltikum, bevor er mit einer Fähre nach Helsinki übersetzte, um schließlich über den Osten von Finnland in die Arktis zu gelangen. Nach fünf Monaten und 11.000 Kilometern in den Waden kehrte der gelernte Elektroinstallateur mit dem ausgeprägten Fernweh Anfang September schließlich wieder in seine Heimat zurück.

Von Gotland bis Kopenhagen und Stockholm

In Erinnerung geblieben sind ihm nicht nur einzigartigen Naturerlebnisse. Auch Wetterextreme wie Kälte, Sturm und heftige Regenfälle prägten seine abenteuerliche Tour. Während dieser unternahm Thomas Meixner immer wieder Abstecher in die jeweilige Landesgeschichte. Er besuchte die Inseln Gotland und Öland sowie die modernen Hauptstädte Stockholm und Kopenhagen. Begleitet wurde der passionierte Pedalritter zwischenzeitlich von einem Radpartner.

Und wie immer auf seinen Reisen hatte der 60-Jährige nicht nur seine Fotokamera in der Packtasche, sondern ebenfalls eine Videokamera und ein Audioaufnahmegerät. Das Material ist eindrucksvolle Basis für seine von vielen Anekdoten gespickte Multivisionsshow, mit der er am 23. Januar in Steutz seine Zuhörer nach Skandinavien entführt. Um 18 Uhr beginnt die Veranstaltung in der dortigen Turnhalle. Karten sind im Vorverkauf bei Familie Schayka (Telefon: 039244/241) erhältlich.