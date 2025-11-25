weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Umweltschutz im Harz: Wie Halberstadt herumliegende Zigarettenkippen verhindern will

Sie sind nicht nur unschön, sondern auch umweltschädlich - Zigarettenkippen. Nach Aufklärungs- und Sammelaktionen gehen Halberstadts SPD-Ortsverband und Naturschutzgruppe weitere Wege, um die Zahl achtlos weggeworfener Kippen in Halberstadt zu reduzieren.

Von Sabine Scholz 25.11.2025, 10:15
Zigarettenkippen in einem Abflussgitter für Regenwasser.
Zigarettenkippen in einem Abflussgitter für Regenwasser. Foto: Patrick Pleul/dpa

Halberstadt. - Kleine Taschenaschenbecher haben sie verteilt, Informationskampagnen in Supermärkten und Aufsammelaktionen organisiert. Die Halberstädter, die den herumliegenden Kippen den Kampf ansagen, hatten sich im Sommer an den Stadtrat gewandt. Mit konkreten Forderungen.