Umweltschutz im Harz Wie Halberstadt herumliegende Zigarettenkippen verhindern will
Sie sind nicht nur unschön, sondern auch umweltschädlich - Zigarettenkippen. Nach Aufklärungs- und Sammelaktionen gehen Halberstadts SPD-Ortsverband und Naturschutzgruppe weitere Wege, um die Zahl achtlos weggeworfener Kippen in Halberstadt zu reduzieren.
25.11.2025, 10:15
Halberstadt. - Kleine Taschenaschenbecher haben sie verteilt, Informationskampagnen in Supermärkten und Aufsammelaktionen organisiert. Die Halberstädter, die den herumliegenden Kippen den Kampf ansagen, hatten sich im Sommer an den Stadtrat gewandt. Mit konkreten Forderungen.