Umweltschutz im Harz Wie Halberstadt herumliegende Zigarettenkippen verhindern will

Sie sind nicht nur unschön, sondern auch umweltschädlich - Zigarettenkippen. Nach Aufklärungs- und Sammelaktionen gehen Halberstadts SPD-Ortsverband und Naturschutzgruppe weitere Wege, um die Zahl achtlos weggeworfener Kippen in Halberstadt zu reduzieren.