Das musikalische Märchen erwartet Familien am ersten Advent im Kunstquartier des Arthotels in Havelberg. Außerdem ein Bummel durch den „Weihnachts-Salon“.

Von Andrea Schröder Aktualisiert: 25.11.2025, 10:13
Renate Lewerken zeigt, was sie an Deko alles von der Grundschule Havelberg für das Musikmärchen „Peter und der Wolf“ bekommen hat.
Renate Lewerken zeigt, was sie an Deko alles von der Grundschule Havelberg für das Musikmärchen „Peter und der Wolf“ bekommen hat. Foto: Andrea Schröder

Havelberg. - Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren im Kunstquartier des Arthotels Havelberg. Dort wird am Sonntag, 30. November, das Musikmärchen „Peter und der Wolf“ den Familiennachmittag am ersten Advent bestimmen. Zu einem Sonderpreis für Kinder.