Das musikalische Märchen erwartet Familien am ersten Advent im Kunstquartier des Arthotels in Havelberg. Außerdem ein Bummel durch den „Weihnachts-Salon“.

Wo Peter in Havelberg den Wolf austrickst

Renate Lewerken zeigt, was sie an Deko alles von der Grundschule Havelberg für das Musikmärchen „Peter und der Wolf“ bekommen hat.

Havelberg. - Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren im Kunstquartier des Arthotels Havelberg. Dort wird am Sonntag, 30. November, das Musikmärchen „Peter und der Wolf“ den Familiennachmittag am ersten Advent bestimmen. Zu einem Sonderpreis für Kinder.