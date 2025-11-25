Vorfreude auf Weihnachten Wo Peter in Havelberg den Wolf austrickst
Das musikalische Märchen erwartet Familien am ersten Advent im Kunstquartier des Arthotels in Havelberg. Außerdem ein Bummel durch den „Weihnachts-Salon“.
Aktualisiert: 25.11.2025, 10:13
Havelberg. - Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren im Kunstquartier des Arthotels Havelberg. Dort wird am Sonntag, 30. November, das Musikmärchen „Peter und der Wolf“ den Familiennachmittag am ersten Advent bestimmen. Zu einem Sonderpreis für Kinder.