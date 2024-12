Halberstadt. - Noch einmal die Enkelin tanzen sehen, dem Meer Lebewohl sagen, den Lieblingsverein live erleben. Oder sich ein letztes Mal in seiner Büchersammlung daheim umsehen, wenn man für seine letzten Lebenstage im Hospiz verbringt. Die Wünsche sind so verschieden wie die Menschen, die sie äußern. Oder so verschieden, wie die Lieblingsgerichte, die sich in einem Kochbuch finden, das jetzt das Ameos-Klinikum Halberstadt herausgegeben hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.