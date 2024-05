Gehäufte Wolfssichtungen am Großen Fallstein bei Osterwieck Wie Kinder Wölfe in die Flucht schlagen und wie man sich bei Begegnungen richtig verhält

Expertentipps für Begegnungen mit den Tieren: Experte des Wolfszentrums in Iden besucht Kindertagesstätten in Fallstein-Dörfern. Demnächst Einwohnerversammlung in Veltheim geplant.