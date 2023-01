Wie Wegelebener ukrainische Flüchtlinge unterstützen

Wegeleben - Im vergangenen Jahr konnte in Wegeleben und den Ortsteilen der Stadt die Jugendarbeit erfolgreich fortgesetzt werden. Jugendbetreuerin Bettina Wloch bot unter anderem die wöchentlichen Dienstags-Sportstunden in der Turnhalle sowie den traditionellen Spielenachmittag am Freitag an. Auch bei den öffentlichen Veranstaltungen in Wegeleben war sie mit einem speziellen Angebot für Kinder und Jugendliche dabei.

